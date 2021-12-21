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Два человека пострадали в массовом ДТП на трассе в Кузбассе с участием машины губернатора

Официальным комментарием правоохранительных органов ТАСС пока не располагает
© Валерий Шердюков/ТАСС, архив

КЕМЕРОВО, 21 декабря. /ТАСС/. Три ДТП произошли во вторник утром на трассе между Кемерово и Новокузнецком с участием семи автомобилей, в том числе служебной машиной губернатора региона Сергея Цивилева, пострадали два человека, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах региона.

"Сначала столкнулись два автомобиля Hino, а через несколько минут в экстренно затормозивший грузовик MAN врезался автомобиль Renault Duster. Спустя некоторое время водитель автомобиля Toyota Corolla Axio, подъезжая к месту аварии и пытаясь избежать ДТП, потерял управление и наехал на дорожное ограждение. После удара иномарка столкнулась с двигавшимся в попутном направлении автомобилем Mercedes, а затем врезалась в стоявший на обочине грузовик Hino. Пострадали два человека", - сказал собеседник агентства, пояснив что в Mercedes находился губернатор.

Двое пострадавших мужчин получили травмы средней степени тяжести, они госпитализированы.

Как ранее сообщала пресс-служба областного правительства, губернатор в результате ДТП не пострадал. Авария с участием автомобиля главы Кузбасса произошла около 09:00 (05:00 мск) в районе поселка Карагайла в Прокопьевском районе. Цивилев ехал в Прокопьевск на встречу с семьями погибших на шахте "Листвяжная". Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства и причины аварии.

Официальным комментарием правоохранительных органов ТАСС пока не располагает.

Теги
РоссияКемеровская областьЦивилев, Сергей Евгеньевич
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