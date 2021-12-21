На Мадагаскаре разбился вертолет ВВС с высокопоставленным чиновником на борту

ПРЕТОРИЯ, 21 декабря. /ТАСС/. Вертолет ВВС Мадагаскара, на борту которого находился высокопоставленный чиновник силового блока, разбился на северо-востоке острова. Об этом сообщило во вторник агентство "Синьхуа" со ссылкой заявление Минобороны страны.

Ведомство объявило, что в вертолете находились четыре человека, включая госсекретаря дивизионного генерала Сержа Желэ, который отвечает за национальную жандармерию. О судьбе всех четверых ничего не известно, ведется их поиск.

Вертолет разбился 20 декабря, когда Желэ возвращался со встречи с премьер-министром Мадагаскара и министром обороны. На ней обсуждались вопросы спасательной операции в отношении судна с 130 пассажирами, которое затонуло накануне у побережья острова. Погибли 17 человек, спасены - 45. Поиск остальных продолжается.