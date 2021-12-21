На юге Томска произошел пожар в гипермаркете "Лента"

ТОМСК, 21 декабря. /ТАСС/. Пожар произошел в одном из крупнейших в Томской области гипермаркетов "Лента" на улице Елизаровых во вторник, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"В 15:06 (11:06 мск) в пожарно-спасательную службу МЧС России поступило сообщение о пожаре в торговом центре "Лента" в Томске. На момент прибытия первого подразделения из-под крыши здания шел дым. На месте работают 24 единицы техники, 76 человек. Идет поиск очага пожара", - сказал собеседник агентства.

В ведомстве также сообщили, что произошло частичное обрушение кровли. Площадь пожара уточняется.

Губернатор региона Сергей Жвачкин заверил, что всех посетелей эвакуировали. "Хочу успокоить всех жителей Томска, Томской области. Горит "Лента", но там нет людей, мы всех людей успели вывести", - сказал губернатор.

Как уточнили журналистам в пресс-службе УМВД по региону, на место происшествия были направлены четыре экипажа дорожно-патрульной службы ГИБДД. Ограничено движение по улице Елизаровых, чтобы обеспечить беспрепятственный проезд к месту возгорания спецтехники и транспорта для обогрева эвакуированных посетителей и сотрудников торгового центра.

На месте дежурит экипаж скорой, однако пока медицинская помощь никому не потребовалась, сообщил главврач станции скорой медицинской помощи Томска Николай Родионов.

"Лента" на улице Елизаровых в Томске - один из крупнейших в регионе гипермаркетов, площадь торгового здания составляет более 5 тыс. кв. м.