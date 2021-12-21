София Сапега написала прошение о помиловании на имя Лукашенко

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Гражданка России София Сапега, которую обвиняют в Белоруссии по семи статьям Уголовного кодекса республики, написала прошение о помиловании на имя президента страны Александра Лукашенко. Об этом во вторник в эфире радиостанции "Эхо Москвы" сообщил отчим Сапеги Сергей Дудич.

"Какое-то решение может быть принято только после суда. Но мы все-таки надеемся на помилование президентом. Я знаю, что София написала прошение о помиловании на имя президента республики Беларусь. Будем ждать", - сказал Дудич.

В понедельник Следственный комитет Белоруссии передал прокурору для направления в суд уголовное дело в отношении Сапеги. Как сообщили в СК, в настоящее время обвиняемая завершила процедуру ознакомления с материалами уголовного дела, мера пресечения осталась прежней - домашний арест. В следственном ведомстве уточнили, что россиянка обвиняется в совершении "умышленных действий, направленных на возбуждение иной социальной вражды, розни по признаку иной социальной принадлежности, совершенных организованной группой лиц, повлекших иные тяжкие последствия", а также в "организации насилия и угроз применения насилия в отношении сотрудника органа внутренних дел и его близких в целях воспрепятствования его законной деятельности".

Также Сапеге предъявлено обвинение в "организации воздействия на сотрудника органов внутренних дел с целью изменения характера его законной деятельности путем угрозы уничтожением и повреждением имущества, распространением клеветнических и оглашением иных сведений", в "организации насилия и угроз насилием, уничтожением и повреждением имущества в отношении должностного лица, выполняющего служебные обязанности".

Кроме того, Сапега обвиняется в "организации угрозы убийством, насилием, уничтожением и повреждением имущества в отношении судьи и их близких, в организации воспрепятствования в какой бы то ни было форме законной профессиональной деятельности журналиста, принуждении его к отказу от распространения информации, совершенной с применением насилия, с угрозой его применения, уничтожением и повреждением имущества, ущемлением прав и законных интересов журналиста", а также в "умышленных незаконных сборе и распространении информации о частной жизни и персональных данных другого лица без его согласия, повлекших причинение существенного вреда правам, свободам и законным интересам гражданина (потерпевшего)".

Сапега была задержана 23 мая в минском аэропорту вместе с одним из основателей признанного в Белоруссии экстремистским телеграм-канала NEXTA Романом Протасевичем после экстренной посадки самолета авиакомпании Ryanair. В конце июня Сапегу и Протасевича перевели из СИЗО под домашний арест.