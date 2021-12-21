Росдравнадзор начал проверку гибели 13-летней девочки в одной из новосибирских больниц

НОВОСИБИРСК, 21 декабря. /ТАСС/. Росздравнадзор организовал проверку сообщений СМИ о гибели 13-летней пациентки в одной из больниц Новосибирской области, где ей якобы был поставлен неправильный диагноз. Об этом сообщается на сайте Росздравнадзора во вторник.

"Территориальным органом Росздравнадзора по Новосибирской области по поручению министра здравоохранения РФ инициирована проверка ГБУЗ НСО "Чановская ЦРБ" в связи с публикациями в СМИ о гибели 13-летнего ребенка, находящегося на лечении в медицинской организации", - говорится в сообщении.

Ранее интернет-издание Om1.ru сообщило о том, что в больнице в Чановском районе Новосибирской области умерла 13-летняя девочка. Она поступила в медучреждение вечером 31 октября с сильными болями в животе. По данным издания, пациентке неправильно поставили диагноз, а когда ребенок звал на помощь, к нему никто не пришел. На следующее утро девочка умерла.