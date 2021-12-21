Причиной массового ДТП в Москве могло стать превышение скорости одной из машин

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Превышение допустимой скорости движения водителем одной из машин могло стать причиной массового ДТП на пересечении Кутузовского проспекта с ТТК в Москве. Об этом ТАСС во вторник сообщил источник в правоохранительных органах.

"По предварительным ДТП, причиной столкновения автомобилей на западе столицы могло стать превышение допустимой скорости одной из машин. Точные причины будут установлены в ходе проверки", - сказал собеседник агентства.

Утром во вторник на внешней стороне ТТК при съезде на Кутузовский проспект произошло столкновение 13 автомобилей. Информация о пострадавших не поступала, машины, следовавшие в попутном направлении, получили механические повреждения. Водитель автомобиля "Форд", предположительно ставший виновником аварии, проверяется на состояние опьянения. Движение на месте происшествия затруднено. Причины и обстоятельства устанавливаются.

Источник ТАСС в правоохранительных органах уточнил, что в ДТП столкнулись 15 машин. По его данным, ДТП произошло по вине пьяного водителя, который находился за рулем микроавтобуса. Среди участников аварии есть машины такси, каршеринга, а также автомобиль с дипломатическими номерами. В результате ДТП один человек обратился за помощью к медикам с сильной головной болью. Как отметил источник, в ДТП попал автомобиль посольства Китая в РФ, за рулем которого находился консул, он не пострадал.