В Ленинградской области девочка несколько дней провела дома с умершей матерью

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 декабря. /ТАСС/. Полиция в поселке Каменка под Выборгом спасла четырехлетнюю девочку, которая, предположительно, несколько дней провела в квартире с умершей матерью. Других родственников у ребенка нет. Об этом сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

О том, что женщина несколько дней не отвечает на звонки, сообщил ее знакомый, после этого полицейские и обнаружили в запертой квартире четырехлетнего ребенка и тело умершей. В полиции уточнили, что мать девочки не состояла на учете в подразделении по делам несовершеннолетних, соседи на женщину не жаловались и рассказали, что она подрабатывала в службе такси.

"16 декабря несовершеннолетняя была помещена в больницу", - сказал собеседник агентства.

В Выборгской городской прокуратуре подтвердили факт госпитализации девочки в городскую детскую больницу, сейчас ее состояние оценивается как удовлетворительное. Надзорный орган организовал проверку по факту пребывания ребенка без родителей в течение нескольких дней. Управление опеки и попечительства Выборгского района ведет работу по жизнеустройству девочки.