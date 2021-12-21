{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Путину известно о ДТП с машиной главы Кузбасса

При этом говорить о результатах расследования аварии преждевременно, заявили в Кремле

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Говорить о результатах расследования ДТП с участием автомобиля губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева преждевременно, подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Насколько мы знаем, губернатор не пострадал, слава богу. Сейчас говорить о результатах расследования этого ДТП не приходится, прошло слишком мало времени", - ответил пресс-секретарь во вторник на вопрос, доложено ли президенту РФ Владимиру Путину об этой аварии и ждет ли Кремль результатов расследования.

Как отметил Песков, данная авария широко освещается в СМИ, "поэтому вся эта информация доступна для всех, в то числе для президента".

Как сообщалось ранее, авария с участием автомобиля главы Кузбасса произошла около 09:00 (05:00 мск) в районе поселка Карагайла в Прокопьевском районе. Губернатор не пострадал.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий СергеевичЦивилев, Сергей Евгеньевич
Два человека пострадали в аварии с участием 20 машин на западе Москвы
Повреждения получили 20 автомобилей
Читать полностью