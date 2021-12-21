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Дело экс-замглавы Минпросвещения Раковой

Суд оставил ректора "Шанинки" в СИЗО

Таким образом, жалоба адвокатов отклонена

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Мосгорсуд отклонил жалобу адвокатов на продление ареста ректору Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинка") Сергею Зуеву. Об этом ТАСС сообщил адвокат ректора Дмитрий Кравченко.

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"Суд рассмотрел жалобу защиты Зуева на избрание ему меры пресечения в виде содержания под стражей и постановил решение суда первой инстанции оставить в силе, а жалобу адвокатов - оставить без удовлетворения", - сказал адвокат.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе заседания СПЧ заявил, что не видит оснований для содержания Зуева под стражей. В связи с этим адвокаты Зуева подали в прокуратуру, следователю ГУ МВД Москвы и начальнику главка московской полиции ходатайство о его освобождении и апелляцию на решение продлить ему срок содержания под стражей.

Уголовное дело, по которому проходит Зуев, возбуждено по факту хищения мошенническим путем денег, принадлежащих ФГАУ "Фонд новых форм развития образования", выделенных в рамках реализации федерального проекта "Учитель года" национального проекта "Образование". По делу были арестованы экс-замглавы Минпросвещения Марина Ракова, бывшие сотрудники фонда Евгений Зак, Максим Инкин, гражданский супруг Раковой Артур Стеценко, а также исполнительный директор "Шанинки" Кристина Крючкова. Все они, кроме Крючковой, содержатся под стражей. Она признала вину и переведена под домашний арест.

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РоссияДело экс-замглавы Минпросвещения Раковой
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