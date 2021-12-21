Два человека пострадали в аварии с участием 20 машин на западе Москвы

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Двадцать машин повреждены в результате массового ДТП на пересечении Кутузовского проспекта с ТТК на западе Москвы, пострадали два человека. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

"По предварительным данным, от действий водителя автомобиля Ford механические повреждения получили 20 автомобилей. В настоящее время имеется информация о двух пострадавших. Предварительно, травмы у них не тяжелые", - сказали в пресс-службе.

Ранее по разным источникам сообщалось о 13 и 15 участниках ДТП и об одном пострадавшем.

Утром во вторник на внешней стороне ТТК при съезде на Кутузовский проспект произошло массовое ДТП - столкнулись машины, следовавшие в попутном направлении. Водитель автомобиля Ford, предположительно ставший виновником аварии, проверяется на состояние опьянения. Движение на месте происшествия затруднено. Среди участников аварии оказались машины такси, каршеринга, а также автомобиль с дипломатическими номерами. Как отметил источник, в ДТП попал автомобиль посольства Китая в РФ, за рулем которого находился консул, он не пострадал.