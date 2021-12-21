Пожар полностью охватил здание ТЦ "Лента" в Томске

ТАСС, 21 декабря. Площадь возгорания в ТЦ "Лента" в Томске составляет 5 тыс. кв. м, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

"По предварительной информации, горение происходит на всей площади - 5 тыс кв. м. Произошло обрушение кровли на площади 3,5 тыс. кв. м. Информация о пострадавших не поступала", - сказали в МЧС.

В свою очередь в пресс-службе ГУ МЧС по региону уточнили, что, предварительно, площадь пожара составляет 5 225 кв. м.

В ведомстве также сообщили, что к месту пожара направили пожарный поезд.

"Работают порядка 90 человек и 30 единиц техники. К месту следует пожарный поезд РЖД", - сказали в ведомстве.

Пожар произошел в одном из крупнейших в Томской области гипермаркете "Лента" на улице Елизаровых. Из здания эвакуировали около 200 человек. Как уточнил во время прямого эфира губернатор региона Сергей Жвачкин, людей в магазине не осталось.