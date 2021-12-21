Аварийная работа электросети могла стать причиной пожара в ТЦ "Лента" в Томске

ТАСС, 21 декабря. Причиной крупного пожара в торговом центре "Лента" в Томске могла стать аварийная работа электросети, сообщили ТАСС в экстренных службах.

"По предварительной информации, причиной возгорания могла стать аварийная работа электросети здания. Рассматриваются и другие версии произошедшего", - сказал собеседник агентства.

Пожар произошел в гипермаркете "Лента" на улице Елизаровых, одном из крупнейших в Томской области. Из здания были эвакуированы около 200 человек. Пострадавших нет. Как уточнил во время прямого эфира губернатор региона Сергей Жвачкин, людей в магазине не осталось. Огонь охватил площадь 5 225 кв. метров, произошло обрушение кровли на 3 500 кв. метров. В тушении участвуют 90 человек и 30 единиц техники, включая пожарный поезд РЖД.