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Аварийная работа электросети могла стать причиной пожара в ТЦ "Лента" в Томске

Рассматриваются и другие версии произошедшего
© МЧС России

ТАСС, 21 декабря. Причиной крупного пожара в торговом центре "Лента" в Томске могла стать аварийная работа электросети, сообщили ТАСС в экстренных службах.

"По предварительной информации, причиной возгорания могла стать аварийная работа электросети здания. Рассматриваются и другие версии произошедшего", - сказал собеседник агентства.

Пожар произошел в гипермаркете "Лента" на улице Елизаровых, одном из крупнейших в Томской области. Из здания были эвакуированы около 200 человек. Пострадавших нет. Как уточнил во время прямого эфира губернатор региона Сергей Жвачкин, людей в магазине не осталось. Огонь охватил площадь 5 225 кв. метров, произошло обрушение кровли на 3 500 кв. метров. В тушении участвуют 90 человек и 30 единиц техники, включая пожарный поезд РЖД.

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РоссияТомская область
Пожар полностью охватил здание ТЦ "Лента" в Томске
Площадь пожара составила 5 тыс. кв. м
Пожар полностью охватил здание ТЦ "Лента" в Томске
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