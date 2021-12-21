В Новгородской области отменили режим ЧС

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Власти Новгородской области отменили режим чрезвычайной ситуации. Его ввели в начале декабря из-за массовых отключений электроснабжения. Об этом сообщается в указе губернатора региона, опубликованном на сайте областного правительства.

"Отменить на территории области с 21 декабря 2021 года режим чрезвычайной ситуации, введенный указом губернатора Новгородской области от 08.12.2021 № 630 "О введении режима чрезвычайной ситуации", для органов управления и сил областной территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", - говорится в тексте документа.

Вечером 20 декабря энергетики полностью восстановили электроснабжение в Новгородской области. Три недели перебоев в электричетве были вызваны последствиями циклонов с сильными снегопадами и ледяными дождями.

​​​​Первые отключения света были зафиксированы в конце ноября. На прошлой неделе сообщалось, что более 7,5 тыс. жителей региона остаются в зоне отключения электроэнергии. Позднее их число увеличилось до 11 тысяч.