В "Ленте" рассказали, что пожар начался в секции непродовольственных товаров

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/ Возгорание в гипермаркете "Лента" в Томске произошло в секции непродовольственных товаров, где загорелись поддоны, говорится в сообщении компании.

"Возгорание произошло в секции непродовольственных товаров гипермаркета, где загорелись поддоны. Персонал и посетители были эвакуированы из магазина, пострадавших нет. На месте работают пожарные", - говорится в сообщении.

"Лента" выясняет причины произошедшего, заключили в компании.

Пожар произошел в одном из крупнейших в Томской области гипермаркетов "Лента" на улице Елизаровых. Из здания были эвакуированы около 200 человек. Пострадавших нет. Как уточнил во время прямого эфира губернатор региона Сергей Жвачкин, людей в магазине не осталось.

Огонь охватил площадь в 5 225 кв. метров, произошло обрушение кровли на 3 500 кв. метров. В тушении участвуют 90 человек и 30 единиц техники, включая пожарный поезд РЖД.