Под Волгоградом подпольные банкиры незаконно заработали 19 млн рублей

ВОЛГОГРАД, 21 декабря. /ТАСС/. Незаконную банковскую деятельность пресекли полицейские в Волгоградской области. Подпольные банкиры получили доход в 19 млн рублей, возбуждено уголовное дело, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"В Волгоградской области сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции совместно со следователями управления МВД России по городу Волжскому пресекли незаконную банковскую деятельность с извлечением дохода в особо крупном размере. По предварительной информации, злоумышленники в нарушение законодательства за вознаграждение оказывали услуги по обналичиванию и транзиту денежных средств, полученных от коммерческих организаций. Соучастники создавали видимость финансово-хозяйственной деятельности, заключая фиктивные договоры между юридическими лицами и подконтрольными фирмами. В незаконном обороте находилось более 300 млн рублей, а полученный подпольными банкирами доход составил около 19 млн рублей", - сказала Волк, добавив, что следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ.

Семеро подозреваемых задержаны, в их числе предполагаемый лидер группы. В офисах и по местам их жительства провели 14 обысков, изъяты компьютеры, сотовые телефоны, банковские карты, печати организаций, черновые записи и бухгалтерские документы. Одного из подозреваемых заключили под домашний арест, в отношении одного избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, а еще пятерых - мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.