В Мурманске подросток обстрелял из травматики машину, где находилась женщина с детьми

МУРМАНСК, 21 декабря. /ТАСС/. Полицейские задержали в Мурманске 17-летнего подростка, который из травматического пистолета выстрелил в машину, где находилась женщина и двое ее детей, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили журналистам в главке МВД по Мурманской области.

"Оперативниками подозреваемый в совершении хулиганских действий 17-летний юноша задержан и доставлен в отдел полиции. <…> В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ ("Хулиганство с применением оружия")", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, во вторник в полицию обратилась женщина и рассказала, что утром ее автомобиль Subaru, в салоне которого сидели двое детей, обстрелял неизвестный, в результате чего было повреждено стекло. Сотрудники МВД разыскали молодого человека и задержали.

Подросток пояснил полицейским, что купил травматический пистолет незадолго до инцидента и встретил друга, которому решил показать, как стреляет пистолет. Для этого он выстрелил в произвольном направлении, в результате чего пуля попала в машину.

Как уточнили ТАСС в ведомстве, в результате инцидента никто не пострадал.