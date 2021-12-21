Прокурор попросил пять лет колонии для студента, осквернившего портрет ветерана войны

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Гособвинитель во вторник попросил приговорить к пяти годам лишения свободы студента РГГУ Матвея Юферова, который справил нужду на стенд с изображением ветерана Великой Отечественной войны в Москве. Об этом ТАСС сообщили в прокуратуре Москвы.

"Государственный обвинитель прокуратуры Москвы в ходе прений сторон попросил назначить 19-летнему Матвею Юферову наказание в виде пяти лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов электронных и информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет", сроком на пять лет", - сказали в столичной прокуратуре.

Ночью 25 ноября 19-летний Юферов справил нужду на портрет ветерана Великой Отечественной войны Анатолия Фролова в парке в районе Измайлово. Видеозапись со своей выходкой он выложил в интернет, а потом ее удалил. После этого было возбуждено уголовное дело. Молодой человек пытался скрыться - он уехал в Петербург, где и был задержан. На время следствия и суда обвиняемый был помещен под стражу.