Причиной пожара в "Ленте" в Томске мог стать умышленный поджог

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Причиной пожара в гипермаркете "Лента" в Томске мог стать умышленный поджог в отделе пиротехнических товаров, сообщил ТАСС источник, близкий к компаниям "Лента" и "Севергрупп" (основной владелец "Ленты").

"Крупный пожар в торговом центре в Томске произошел в результате умышленного поджога в отделе, где продавались пиротехнические средства. Преступник установлен, полицией ведутся его поиски", - сказал собеседник агентства.

Пожар произошел в одном из крупнейших в Томской области гипермаркетов "Лента" на улице Елизаровых. Из здания были эвакуированы около 200 человек. Пострадавших нет. Как уточнил во время прямого эфира губернатор региона Сергей Жвачкин, людей в магазине не осталось. Огонь охватил площадь в 5 225 кв. метров, произошло обрушение кровли на 3 500 кв. метров. В тушении участвуют 90 человек и 30 единиц техники, включая пожарный поезд РЖД.

По предварительным данным экстренных служб, причиной пожара могла стать аварийная работа электросети. Как уточнили в компании, возгорание началось с отдела непродовольственных товаров.