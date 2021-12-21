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Причиной пожара в "Ленте" в Томске мог стать умышленный поджог

По информации источника, преступник установлен, полиция ведет его поиски

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Причиной пожара в гипермаркете "Лента" в Томске мог стать умышленный поджог в отделе пиротехнических товаров, сообщил ТАСС источник, близкий к компаниям "Лента" и "Севергрупп" (основной владелец "Ленты").

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"Крупный пожар в торговом центре в Томске произошел в результате умышленного поджога в отделе, где продавались пиротехнические средства. Преступник установлен, полицией ведутся его поиски", - сказал собеседник агентства.

Пожар произошел в одном из крупнейших в Томской области гипермаркетов "Лента" на улице Елизаровых. Из здания были эвакуированы около 200 человек. Пострадавших нет. Как уточнил во время прямого эфира губернатор региона Сергей Жвачкин, людей в магазине не осталось. Огонь охватил площадь в 5 225 кв. метров, произошло обрушение кровли на 3 500 кв. метров. В тушении участвуют 90 человек и 30 единиц техники, включая пожарный поезд РЖД.

По предварительным данным экстренных служб, причиной пожара могла стать аварийная работа электросети. Как уточнили в компании, возгорание началось с отдела непродовольственных товаров.

Прокуратура начала проверку по факту пожара в гипермаркете "Лента" в Томске
По предварительным данным экстренных служб, причиной пожара могла стать аварийная работа электросети
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