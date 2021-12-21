Воспламенение газовоздушной смеси произошло в жилом доме в Калуге

КАЛУГА, 21 декабря. /ТАСС/. Один человек пострадал в результате воспламенения газовоздушной смеси в квартире жилого дома в Калуге, пожар локализован, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

"По предварительной информации, произошло воспламенение газовоздушной смеси в газовой колонке с последующим возгоранием в квартире. Один человек пострадал", - сказал собеседник агентства, уточнив, что огонь локализован.

По данным источника ТАСС в экстренных службах, пострадавший мужчина находится у врачей скорой помощи, у него ожог 30% поверхности тела. "Огонь повредил только одну квартиру, ту, где и произошло возгорание смеси", - добавил он.