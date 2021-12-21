Полиция задержала подозреваемого в поджоге гипермаркета "Лента" в Томске

"Причиной возникновения крупного пожара в томском гипермаркете "Лента" стал умышленный поджог, произошедший в отделе с пиротехникой. Полиция задержала сотрудника подрядной организации, работавшего в торговом зале гипермаркета. Задержанный сознался в содеянном. С ним работает полиция", - говорится в сообщении.

В пресс-службе УМВД по региону уточнили ТАСС, что подозреваемый в поджоге не смог внятно объяснить причины своего поступка. "В кратчайшие сроки участковыми уполномоченными полиции ОМВД России по Кировскому району личность подозреваемого в поджоге установлена, он доставлен в территориальный отдел полиции для разбирательства. Предполагаемым злоумышленником оказался местный житель 1988 года рождения, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности. Причины своего поступка он внятно пояснить не смог", - сообщили в пресс-службе.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Пожар произошел 21 декабря в одном из крупнейших в Томской области гипермаркетов "Лента" на улице Елизаровых. Из здания были эвакуированы около 200 человек. Пострадавших нет. Огонь охватил площадь в 5 225 кв. метров, произошло обрушение кровли на 3 500 кв. метров. Огонь на данный момент локализован, в тушении участвуют 90 человек и 30 единиц техники, включая пожарный поезд РЖД. Как уточнили журналистам в пресс-службе областного департамента здравоохранения со ссылкой на главврача станции скорой медицинской помощи Томска Николая Родионова, за медицинской помощью во время пожара в "Ленте" никто не обращался. Бригада скорой помощи продолжает дежурить на месте происшествия.