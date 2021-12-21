Пожар произошел в казарме войсковой части в Новой Москве

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Пожарные проверяют информацию о возгорании в казарме войсковой части в Новой Москве, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"Поступило сообщение о возгорании в казарме войсковой части в поселке Мосрентген. По пути следования виден черный дым", - сказал собеседник агентства.

Как сообщил источник в экстренных службах, горят два этажа казармы.

"Седьмой и восьмой этажи казармы №2 горят открытым пламенем в войсковой части в поселке Мосрентген. Проведена эвакуация солдат", - сказал собеседник агентства.

На место выехало руководство столичного главка МЧС РФ.

По данным из открытых источников, по данному адресу находится 27-я гвардейская Севастопольская мотострелковая бригада.

Площадь возгорания в казарме составляет 30 кв. м, сообщил источник в экстренных службах.

"Площадь возгорания - 30 кв. м, очаг пожара находится в лифтовой шахте. На место следуют 20 пожарных расчетов МЧС", - сказал собеседник агентства.