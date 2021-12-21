На Мадагаскаре генерал спасся, проплыв за 12 часов с места падения вертолета до берега

ПРЕТОРИЯ, 21 декабря. /ТАСС/. Катапультировавшийся в момент аварии из вертолета ВВС у северо-восточного побережья Мадагаскара госсекретарь жандармерии дивизионный генерал Серж Желэ в течение 12 часов плыл с места падения в океан к берегу и спасся. Об этом сообщило во вторник агентство AFP.

"Мое время умереть еще не пришло, - цитирует оно 57-летнего Желэ, которого подобрали на берегу рыбаки. - У меня нет травм, только небольшое переохлаждение организма. Я смогу вернуться на службу в течение ближайших 24 часов".

Вертолет ВВС Мадагаскара, на борту которого находился Желэ и еще три человека, разбился во второй половине дня 20 декабря. Госсекретарь, отвечающий за национальную жандармерию, возвращался со встречи с премьер-министром Мадагаскара и министром обороны. На ней обсуждались вопросы спасательной операции в отношении судна с 130 пассажирами, которое затонуло накануне у побережья острова.

Министерство обороны Мадагаскара объявило во вторник утром, что все четыре человека, находившиеся на борту вертолета, пропали без вести. Однако в середине дня стало известно, что двое катапультировались и спаслись. При этом Желэ в течение почти 12 часов плыл из района падения вертолета к берегу. Сообщается, что генерал использовал подушку сиденья вертолета как спасательный круг. Поиски оставшихся двух военных, находившихся в вертолете, продолжаются.