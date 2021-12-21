Организатора ОПГ в Астрахани приговорили к 13 годам колонии за похищение бизнесмена

АСТРАХАНЬ, 21 декабря. /ТАСС/. Астраханский областной суд приговорил к 13 годам лишения свободы организатора преступной группы, признанного виновным в похищении бизнесмена и вымогательстве 100 млн рублей. Об этом сообщила во вторник пресс-служба следственного управления СК РФ по Астраханской области.

Ранее сообщалось, что трем участникам данной преступной группы назначено наказание от 10 до 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Организатор ОПГ был объявлен в международный розыск, сообщалось, что он был задержан на территории г. Москвы.

"Местный житель признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных пунктом "а" части 3 статьи 126, пунктами "а", "б" части 3 статьи 163 УК РФ ("Похищение и вымогательство, совершенные организованной преступной группой"). Приговором Астраханского областного суда мужчине назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на один год шесть месяцев", - говорится в сообщении.

Следствием и судом установлено, что местный житель создал на территории города Астрахани организованную преступную группу с целью похищения предпринимателя. В данную группу входили еще три его приближенных, которые занимались сбором информации, слежкой и поиском места, где они планировали удерживать похищенного.

Днем 28 августа 2020 года указанные участники данной группы похитили местного бизнесмена около административного здания по улице Латышева Ленинского района г. Астрахани. Далее они вывезли предпринимателя на остров вблизи села Яксатово Приволжского района области, где на протяжении нескольких дней удерживали его в палатке со связанными руками и мешком на голове.

По данным пресс-службы, злоумышленники под угрозой убийства астраханца и членов его семьи требовали передать им денежные средства в размере $2,5 млн, после чего снизили сумму до 100 млн рублей. После получения согласия от бизнесмена о передаче указанной суммы астраханцы отпустили его для сбора денежных средств. Предприниматель сразу же обратился в региональное управление ФСБ, рассказали в ведомстве.