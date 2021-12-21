Депутата райсовета под Владимиром заключили под стражу по делу о мошенничестве

ТАСС, 21 декабря. Депутата совета народных депутатов Гусь-Хрустального района заключили под стражу во Владимирской области по обвинению в мошенничестве на сумму более 1,1 млн рублей. Возбуждено уголовное дело, сообщили во вторник журналистам в следственном управлении СК РФ по региону.

"Возбуждено уголовное дело в отношении депутата совета народных депутатов муниципального образования Гусь-Хрустальный район. По ходатайству следователя СК России в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

Фигурант дела обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное в особо крупном размере, с использованием своего служебного положения").

По данным следствия, с июля по ноябрь 2020 года депутат совета народных депутатов Гусь-Хрустального района, являясь директором коммерческой фирмы, предоставил недостоверные сведения об объеме деревьев, подлежащих спиливанию на территории детсада. Так его фирма спилила более 500 кв. м деревьев на сумму более 1,1 млн рублей. "Фактически объем выполненных работ по спилке деревьев составил 17 кв. м на сумму около 33 тыс. рублей. Таким образом, депутат незаконно обратил в свою пользу более 1,14 млн рублей", - добавили в сообщении.