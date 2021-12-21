Пожар в казарме войсковой части в Новой Москве потушили

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали возгорание в казарме войсковой части в поселке Мосрентген в Новой Москве, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"Пожар ликвидирован на площади 120 кв. м", - сказал собеседник агентства.

В поселке Мосрентген в Новой Москве около трех часов дня загорелась казарма в войсковой части. Горели помещения, примыкающие к лифтовой шахте, и сама шахта. Было эвакуировано 500 военнослужащих, пострадавших нет.

По данным из открытых источников, по данному адресу находится 27-я гвардейская Севастопольская мотострелковая бригада.