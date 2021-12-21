Более 300 заключенных отказались от заявлений о пытках над ними в саратовской ИК

САРАТОВ, 21 декабря. /ТАСС/. Более 300 заключенных саратовской колонии №13 отказались от заявлений о применении к ним пыток, при этом заключенные сообщают о давлении на них со стороны сотрудников колонии. Еще более 100 человек настаивают на том, что к ним применялось физическое насилие, рассказала ТАСС адвокат заключенных Снежана Мунтян.

Ранее ТАСС сообщал, что более 400 заключенных ИК-13 написали заявления о пытках, избиениях и вымогании денег.

"Более 300 человек отказались писать заявления, есть информация, что ко многим подходят сотрудники колонии и подговаривают к этому, оказывают давление. Всего сейчас пострадавших, которые не отказались от своих заявлений, 104 человека", - сказала собеседница агентства, уточнив, что речь идет о пытках, которые совершались в период с 2020 по 2021 год.

Саратовские следователи ранее возбудили уголовные дела о дезорганизации деятельности исправительной колонии в отношении 10 человек. По данным следствия, утром 20 октября в ИК-13 УФСИН России по Саратовской области восемь осужденных, находясь в помещении общежития одного из отрядов, избили девятерых осужденных за то, что те оказывали содействие администрации учреждения.