В Подмосковье задержали мужчину за убийство и покушение на убийство

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали в подмосковном городе Верея жителя Брянской области, подозреваемого в убийстве мужчины и ранении женщины. Об этом ТАСС во вторник сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

"В результате комплекса мероприятий сотрудники УМВД России по Наро-Фоминскому городскому округу <...> задержали на территории АЗС, расположенной в городе Верея, подозреваемого в совершении особо тяжких преступлений, который в ближайшее время будет доставлен в следственные органы Брянской области", - сказала она, добавив, что задержанным оказался неоднократно судимый 48-летний житель Брянской области.

По предварительным данным, злоумышленник вечером 20 декабря подъехал на своем автомобиле к одному из магазинов в поселке Рогнедино и выстрелил, предположительно из гладкоствольного ружья, в 47-летнюю местную жительницу - индивидуального предпринимателя, после чего скрылся. Женщина госпитализирована. Кроме того, у одного из домов в деревне Осовик обнаружено тело 37-летнего мужчины с огнестрельными ранениями. Полицейские личность подозреваемого установили, его ориентировки направили в подразделения МВД соседних регионов, что и позволило оперативно задержать злоумышленника.