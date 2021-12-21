В Амстердаме заявили, что доказательства в деле MH17 важнее показаний свидетелей

ГААГА, 21 декабря. /ТАСС/. Прокуратура Нидерландов придает большее значение доказательствам, чем показаниям свидетелей в деле MH17. Об этом заявил во вторник на слушаниях прокурор Тейс Бергер, зачитывая обвинительный акт.

"Одни доказательства имеют больший вес, чем другие, - отметил он. - В процессе оценки мы делаем различие между объективными и субъективными источниками. Мы придаем большее значение объективным фактическим доказательствам, таким как обломки, телекоммуникационные данные, фото, видео и спутниковые изображения, чем заявлениям свидетелей. Потому что человеческая память не идеальна и может быть подвержена влиянию".

Доказательства, вызывающие вопросы

Большая часть фото-, и видеоматериалов, используемых голландской прокуратурой в качестве доказательств, была собрана Совместной следственной группой (ССГ). Их подлинность неоднократно ставилась под сомнение адвокатами одного из фигурантов дела - Олега Пулатова, - а также международными экспертами и российскими специалистами.

Так, еще в 2018 году Минобороны РФ заявило, что представленные ССГ видеозаписи, на которых, как утверждается, зафиксировано перемещение комплекса "Бук-М1" из России на территорию Украины, имеют целый ряд признаков подделки. В частности, по данным ведомства, на материалах не соблюдается линейная перспектива, нарушены условия освещения объектов, присутствуют объекты с разной детализацией.

Вопросы имеются и в отношении аудиозаписей. Экспертиза проводилась в отношении лишь разговоров, которые приписываются обвиняемому Олегу Пулатову, и не дала конкретных результатов. Так, Институт криминалистической экспертизы Нидерландов по запросу суда проанализировал 14 записей и пришел к выводу, что на 12 из них с гораздо большей долей вероятности голос "принадлежит одному и тому же человеку, чем разным людям". При этом имя этого человека не называется. Далее материалы были направлены на анализ в Центр судебной экспертизы Литвы, который лишь заявил, что не нашел следов манипуляций ни на одной из 14 записей, но также не назвал никаких конкретных имен.

Крушение Boeing-777

Пассажирский Boeing-777 компании "Малайзийские авиалинии", выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины, в результате чего погибли 298 человек - граждане десяти государств. ССГ в июне 2019 года объявила, что установила группу из четырех лиц, подозреваемых в причастности к инциденту. Это бывший глава ополченцев Донецкой народной республики Игорь Гиркин (Стрелков) и его подчиненные Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко. Судебный процесс над ними начался 9 марта 2020 года, их обвиняют в том, что они якобы занимались доставкой зенитной установки "Бук" на Украину с территории РФ. Процесс над всеми обвиняемыми проходит заочно, интересы Пулатова представляют двое голландских адвокатов.

Российские официальные лица неоднократно выражали недоверие результатами работы ССГ, проводившей уголовное расследование дела MH17, указывали на безосновательность аргументов обвинения и нежелание использовать выводы Москвы в ходе проведения расследования.