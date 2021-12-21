В аэропорту Пулково пресекли попытку контрабанды наркотического масла

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 декабря. /ТАСС/. Сотрудники Пулковской таможни изъяли у прибывшего в петербургский аэропорт гражданина Германии флаконы с наркотическим маслом каннабиса. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления.

"Инспектором таможенного поста обнаружена картонная коробка, упакованная в подарочную бумагу и украшенная бантами. Внутри коробки находились 10 стеклянных закрытых флаконов с веществом. <…> Проведенный экспресс-тест показал положительный результат на наркотическое средство - масло каннабиса. По данному факту Пулковской таможней возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 229.1 УК РФ", - сказали в пресс-службе.

Согласно сообщению таможни, гражданин Германии прибыл в аэропорт Пулково рейсом из Франкфурта-на-Майне. Выбрав для прохождения таможенной границы зеленый коридор, он заявил об отсутствии у него товаров, подлежащих таможенному декларированию.

Статья 229.1 УК РФ "Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров" предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы со штрафом в размере до 1 млн рублей.