Пожар произошел в частном доме на юго-востоке Москвы

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Один человек пострадал при пожаре в частном доме на Лермонтовском проспекте на юго-востоке Москвы. Площадь пожара составляет 300 кв. м, сообщил ТАСС во вторник источник в экстренных службах.

"По адресу: Лермонтовский проспект, дом 240, строение 10, в частном доме начался пожар, его площадь составляет 300 кв. м, началось обрушение. По предварительным данным, в результате пострадал один человек, его состояние уточняется", - сказал собеседник агентства.

Источник добавил, что пожарным удалось спасти со второго этажа ребенка и мужчину. "В доме есть газовые баллоны, угроза распространения огня сохраняется", - добавил собеседник агентства.