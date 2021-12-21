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В Москве и Дагестане задержали двоих подозреваемых в убийстве коммерсанта в Подмосковье

Следствие намерено ходатайствовать об избрании меры пресечения подозреваемым

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. В Москве и Дагестане задержали двоих подозреваемых в убийстве директора фирмы, занимающейся техобслуживанием и ремонтом автотранспортных средств, Уллубия Атохова.

"На территории Москвы задержан 31-летний мужчина, у которого на протяжении длительного времени имелся конфликт на почве личных неприязненных отношений с погибшим. Желая выяснить с ним отношения, мужчина назначил встречу, на которую позвал также своих знакомых. Мужчина, произведший смертельный для потерпевшего выстрел, также был задержан в Республике Дагестан и в ближайшее время будет доставлен следователю", - сообщила ТАСС представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

В ближайшее время следствие выйдет в суд с ходатайством об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения.

По данным следствия, вечером 4 ноября в микрорайоне Клязьма-Старбеево во время конфликта произошла перестрелка между двумя группами мужчин. В результате один из участников конфликта получил сквозное ранение и скончался на месте, еще одного потерпевшего госпитализировали. По данным источника в правоохранительных органах, погиб коммерсант Уллубий Атохов 1987 года рождения.

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РоссияДагестан
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