Открытое горение частного дома на юго-востоке Москвы ликвидировали

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали открытое горение частного дома на Лермонтовском проспекте на юго-востоке Москвы. Об этом ТАСС во вторник сообщил источник в экстренных службах.

"Объявлена ликвидация открытого горения", - сказал собеседник агентства.

Днем во вторник на Лермонтовском проспекте, 240, строение 10, в частном доме начался пожар. Огонь распространился на площадь 300 кв. м, дом частично обрушился. По предварительным данным, один человек пострадал, двоих спасли, в том числе ребенка.