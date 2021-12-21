{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Открытое горение частного дома на юго-востоке Москвы ликвидировали

Площадь возгорания составила 300 кв. м

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали открытое горение частного дома на Лермонтовском проспекте на юго-востоке Москвы. Об этом ТАСС во вторник сообщил источник в экстренных службах.

"Объявлена ликвидация открытого горения", - сказал собеседник агентства.

Днем во вторник на Лермонтовском проспекте, 240, строение 10, в частном доме начался пожар. Огонь распространился на площадь 300 кв. м, дом частично обрушился. По предварительным данным, один человек пострадал, двоих спасли, в том числе ребенка.

Теги
Россия
В Кировской области возбудили дело о хищении 3,7 млн рублей при строительстве детсада
По версии следствия, подрядчик выполнил работы, не соответствующие проекту
Читать полностью