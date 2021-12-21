Порядка 7 тыс. жителей Зеленодольска остались без тепла из-за аварии

КАЗАНЬ, 21 декабря. /ТАСС/. Порядка 7 тыс. жителей Зеленодольска в Татарстане остались без тепла из-за прорыва на теплотрассе, сообщила ТАСС во вторник и.о. начальника отдела по связям с общественностью и СМИ аппарата Совета Зеленодольского муниципального района Регина Чибрикова.

"На данный момент без тепла остается порядка 7 тыс. жителей многоквартирных домов и часть объектов по улице Строителей, Комарова, Б. Урманче", - сообщили в пресс-службе.

21 декабря ориентировочно в полдень в Зеленодольске по улице Строителей во время обхода теплотрассы в тепловой камере обнаружили прорыв. Сотрудники зеленодольского предприятия тепловых сетей незамедлительно приступили к устранению порыва, сейчас в тепловой камере продолжаются сварочные работы.

В пресс-службе добавили, что теплоснабжени , ориентировочно, запустят в 18:00 мск.