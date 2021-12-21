В Кировской области возбудили дело о хищении 3,7 млн рублей при строительстве детсада

КИРОВ, 21 декабря. /ТАСС/. Уголовное дело о хищении 3,7 млн рублей при строительстве детского сада по нацпроекту "Демография" возбудили в Кировской области, сообщили в следственном управлении СК России по региону.

"Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества при строительстве детского сада в Слободском по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ", - говорится в сообщении.

По версии следствия, представители руководства компании "Гражданремстрой", которая строила по муниципальному контракту детский сад в Слободском, выполнили работы по благоустройству и озеленению территории, не соответствующие проектной документации. После этого директор строительной компании предъявил сотрудникам администрации города для подписания акты о приемке выполненных работ. "В результате путем обмана и злоупотребления доверием были похищены денежные средства муниципального образования "Город Слободской" Кировской области в размере не менее 3,7 млн рублей", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что детский сад строили по нацпроекту "Демография".