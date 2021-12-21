СК возбудил два дела об убийстве и покушении на убийство после стрельбы в Брянской области

ТАСС, 21 декабря. Следователи возбудили два уголовных дела об убийстве и покушении на убийство после стрельбы в Роднегинском районе Брянской области, в результате которой один человек умер и один пострадал. Об этом сообщила во вторник пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

Ранее пресс-служба ГУ МВД России по Московской области сообщила, что подозреваемого в совершении преступления 48-летнего жителя Брянской области задержали на территории АЗС, расположенной в городе Верея.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Брянской области возбуждено два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство"), а также ч. 3 ст. 30 - ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство")", - говорится в сообщении.

По данным следствия, вечером 20 декабря мужчина подъехал на своем автомобиле к одному из магазинов в поселке Рогнедино и выстрелил, предположительно, из гладкоствольного ружья в 47-летнюю местную жительницу - индивидуального предпринимателя, после чего скрылся. Женщина была госпитализирована. Кроме того, у одного из домов в деревне Осовик обнаружено тело 37-летнего мужчины с огнестрельными ранениями в области туловища и головы. "На местах происшествий проведен осмотр, изъяты следы преступлений, другие предметы и объекты, необходимые для производства судебных экспертиз, организовано расследование", - добавили в пресс-службе следственного управления.