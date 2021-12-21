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Жителя Волгограда осудили на 3,5 года условно за угрозы взорвать вокзал

Сообщения были ложными

ВОЛГОГРАД, 21 декабря. /ТАСС/. Суд в Волгограде огласил приговор в отношении местного жителя, угрожавшего взорвать вокзал. Ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 3,5 года условно, сообщили во вторник в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области.

"Приговором Кировского районного суда Волгограда Калимуллин Р. Р. признан виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 207 УК РФ. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три года и шесть месяцев с применением ст. 73 УК РФ - условно", - говорится в сообщении.

Осенью 2021 года Калимуллин дважды позвонил в службу экстренных вызовов и сообщил якобы о намерении взорвать автовокзал. Было установлено, что Калимуллин был пьян и действовал из хулиганских побуждений. Позже выяснилось, что сообщение об угрозе взрыва было ложным.

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