Сторонника ИГ, готовившего теракт в Ставрополе, приговорили к 11 годам колонии

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 декабря. /ТАСС/. Южный окружной военный суд приговорил к 11 годам колонии строгого режима жителя Ставропольского края Николая Соппу, который присоединился к международной террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) и планировал совершить теракт в Ставрополе. Об этом во вторник сообщили журналистам в пресс-службе суда.

Суд установил, что ранее Соппа дал присягу руководителю ИГ, записав видеообращение и отправив его неустановленному лицу для передачи главе террористической организации. В 2020 году мужчина решил совершить теракт в Ставрополе, для чего вступил в сговор с иным лицом. 30 сентября того же года в магазинах города он приобрел компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства. Вскоре он провел фотосъемку административных зданий и объектов социальной инфраструктуры, однако 6 октября его незаконная деятельность была пресечена сотрудниками правоохранительных органов.

"В соответствии с приговором суда подсудимый признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 11 лет в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 100 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что мужчина признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205.5 УК РФ ("Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации"), ч. 1 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 205 УК РФ ("Подготовка к совершению террористического акта") и ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 223.1 УК РФ ("Приготовление к незаконному изготовлению взрывчатых веществ и устройств").

Осужденный признал вину в совершенных преступлениях. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.