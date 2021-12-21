В Мурманской области рейсовый автобус врезался в остановку

МУРМАНСК, 21 декабря. /ТАСС/. Женщина получила травмы в результате ДТП с рейсовым автобусом в Кировске Мурманской области. Пенсионерка в момент ДТП находилась на остановке, в которую врезался автобус, сообщили во вторник в пресс-службе регионального главка МВД.

"В Кировске произошло ДТП. Рейсовый автобус из-за заноса врезался в остановку общественного транспорта. В результате аварии пострадала женщина 1955 года рождения, которая получила телесные повреждения", - говорится в сообщении.

Сотрудники полиции сейчас устанавливают все обстоятельства ДТП.