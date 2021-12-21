Склад с шинами загорелся в центре Таганрога

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 декабря. /ТАСС/. Двухэтажный склад с автомобильными покрышками горит в центре Таганрога на площади 1 тыс. кв. м, сообщили журналистам в пресс-службе главного управления МЧС России по Ростовской области.

"В 17:36 мск в Таганроге на ул. Социалистической, 152/3 [произошел] пожар в двухэтажном металлическом складском помещении с автомобильными покрышками. По предварительной информации, горение происходит по всей площади. Здание в размерном плане 50 на 20 м", - говорится в сообщении.

В 18:24 мск был объявлен ранг пожара №3. "Информации о пострадавших не поступало. В тушении задействованы 53 человека, 15 единиц техники, в том числе от МЧС 39 человек, 11 единиц техники", - сообщается в пресс-релизе.