У южного портала Рокского тоннеля в Южной Осетии сошла лавина

ЦХИНВАЛ, 21 декабря. /ТАСС/. Снежная лавина сошла в районе южного портала Рокского тоннеля на Транскавказской автомагистрали в Южной Осетии. Об этом сообщил ТАСС замглавы МЧС по Республике Южная Осетия Ацамаз Бестауты.

"Лавина сошла в районе южного портала Рокского тоннеля. Бригада МЧС выехала на место, но пока информации от них не поступало", - сказал собеседник агентства.

Как уточнили журналистам в ГУ МЧС по Северной Осетии, происшествий на стороне РФ нет. "На территории России на Транскаме до северного портала никаких происшествий с лавинами нет", - сказали в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Ранее в понедельник в ГУ МЧС по Северной Осетии сообщили, что движение по Транскавказской автомагистрали, соединяющей Южную Осетию с Россией, запрещено с 10:00 мск 20 декабря из-за угрозы схода лавин. Кроме того, с 19:30 мск 19 декабря 2021 года остается запрещенным движение всех видов автотранспортных средств по Военно-Грузинской дороге.

Транскавказская автомагистраль - единственная дорога, которая связывает Россию и Южную Осетию. Ее протяженность составляет 164 км, основная часть маршрута проходит по высокогорью.