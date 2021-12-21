Российские военнослужащие попали под лавину в Южной Осетии

ЦХИНВАЛ, 21 декабря. /ТАСС/. Пятеро военнослужащих Южного военного округа ВС РФ оказались под лавиной на южной стороне портала Транскавказской магистрали в Южной Осетии, троим оказали помощь, поиски двоих продолжаются. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ЮВО.

"В результате схода снежной лавины на южной стороне портала Транскавказской магистрали в Южной Осетии пять военнослужащих ЮВО попали под лавину. Троим военнослужащим оказана первая медицинская помощь, их состояние оценивается, как легкая степень тяжести. В настоящее время продолжаются поиски еще двух военнослужащих", - говорится в сообщении.

Это были военные, охраняющие тоннель, их кабинку накрыло лавиной, сообщил ТАСС замглавы МЧС Республики Южная Осетия Ацамаз Бестауты. "Двоих российских военных, попавших под лавину на посту в Рокском тоннеле, удалось извлечь из-под лавин, они живы и направлены в республиканскую больницу Цхинвала. Еще одного нашли, он выходит на связь. Работы по поиску еще двоих продолжаются", - уточнил он.

На месте работают спасатели. При этом в МЧС Южной Осетии сообщили, что "двух военных достали живыми, троих пока не нашли". Поиски продолжаются.

Ранее в ГУ МЧС по Северной Осетии сообщили, что происшествия с лавинами на территории России не было.

С 10.00 понедельника (20 декабря) движение по Транскавказской автомагистрали, соединяющей Южную Осетию с Россией, запрещено из-за угрозы схода лавин. Кроме того, с 19:30 мск 19 декабря 2021 года остается запрещенным движение всех видов автотранспортных средств по Военно-Грузинской дороге.

Транскавказская автомагистраль - единственная дорога, которая связывает Россию и Южную Осетию. Ее протяженность составляет 164 км, основная часть маршрута проходит по высокогорью.

"Там российские военные, охрана тоннеля. Их кабинку накрыло лавиной. О погибших речи нет, нескольких достали живыми", -