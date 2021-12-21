Зрителей кинотеатра "Иллюзион" в Москве эвакуировали из-за прорыва трубы с горячей водой

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Около 100 человек эвакуированы из кинотеатра "Иллюзион" в столице из-за прорыва горячей трубы на крыше здания, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"На крыше кинотеатра "Иллюзион" на Котельнической набережной прорвало трубу с горячей водой. Из здания эвакуированы около 100 человек. Пострадавших нет", - рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что на момент происшествия в кинотеатре шел показ четырех картин.

В кинотеатре "Иллюзион", который был открыт в 1966 году в здании высотки на Котельнической набережной, идут лучшие фильмы мирового кинематографа из коллекции Госфильмофонда России, а также современные авторские картины. Здесь также проходят ретроспективы, фестивали современных зарубежных фильмов, кинолектории, тематические вечера, встречи с кинематографистами. Зал кинотеатра рассчитан на 217 мест. Он открылся после реконструкции в 2018 году.