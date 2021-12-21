В Южной Осетии двое российских военнослужащих погибли при сходе лавины

ЦХИНВАЛ, 21 декабря. /ТАСС/. Российский военный, попавший под лавину в Южной Осетии, умер. Об этом сообщил ТАСС замглавы МЧС Республики Южная Осетия Ацамаз Бестауты.

"Четвертого нашли без признаков жизни", - сказал он.

Еще один российский военный умер по пути в больницу, сообщили ТАСС в Минздраве закавказской республики. "Скончался [второй военный], не довезли до больницы", - сказал собеседник. Таким образом, число погибших достигло двух.

Кроме того, в больнице сейчас находятся двое военных, еще одного ищут на месте схода лавины. По словам собеседника агентства, состояние двоих находящихся в больнице военнослужащих оценивается как средней тяжести, у них обморожение конечностей.

Ранее сообщалось, что двоих российских военных, попавших под лавину на посту в Рокском тоннеле, удалось извлечь из-под лавин, они живы и направлены в республиканскую больницу Цхинвала. Во вторник вечером в пресс-службе Южного военного округа ВС РФ сообщили, что пятеро военнослужащих округа оказались под снежной лавиной на южной стороне портала Транскавказской магистрали в Южной Осетии.