Полиция составила протоколы на избивших фигуриста Соловьева

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Столичная полиция составила административные протоколы за мелкое хулиганство на избивших в Москве олимпийского чемпиона по фигурному катанию Дмитрия Соловьева. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"По предварительной информации, на избивших Дмитрия Соловьева составлены административные протоколы по статье 20.1 КоАП "Мелкое хулиганство", - сказал собеседник агентства.

Соловьева избили ночью в центре Москвы, его госпитализировали. Источник ТАСС уточнил, что причиной избиения стал бытовой конфликт. В полицию доставили двоих напавших на спортсмена.

В свою очередь в пресс-службе СК сообщили, что председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил забрать из полиции материалы проверки по факту избиения олимпийского чемпиона по фигурному катанию 2014 года Соловьева.