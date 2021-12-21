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Полиция составила протоколы на избивших фигуриста Соловьева

По данным источника ТАСС, протоколы составили по статье 20.1 КоАП "Мелкое хулиганство"

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Столичная полиция составила административные протоколы за мелкое хулиганство на избивших в Москве олимпийского чемпиона по фигурному катанию Дмитрия Соловьева. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"По предварительной информации, на избивших Дмитрия Соловьева составлены административные протоколы по статье 20.1 КоАП "Мелкое хулиганство", - сказал собеседник агентства.

Соловьева избили ночью в центре Москвы, его госпитализировали. Источник ТАСС уточнил, что причиной избиения стал бытовой конфликт. В полицию доставили двоих напавших на спортсмена.

В свою очередь в пресс-службе СК сообщили, что председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил забрать из полиции материалы проверки по факту избиения олимпийского чемпиона по фигурному катанию 2014 года Соловьева.

Теги
Россия
Главк СК поручил забрать из полиции материалы проверки по избиению фигуриста Соловьева
Спортсмена избили ночью в центре Москвы
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