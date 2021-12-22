В отношении избивших фигуриста Соловьева в центре Москвы возбудили дело

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Сотрудники полиции возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести в отношении двух мужчин, избивших олимпийского чемпиона по фигурному катанию 2014 года Дмитрия Соловьева в центре Москвы.

"Дознанием УВД по ЦАО города Москвы в отношении задержанных возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 112 УК РФ "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью", - сказали ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

Прокуратура Москвы поставила на контроль ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного органами полиции по факту причинения телесных повреждений Дмитрию Соловьеву по ч. 2 ст. 112 УК РФ, говорится в сообщении надзорного ведомства в Telegram-канале. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.

Соловьев был избит 21 декабря в центре Москвы, его госпитализировали. Источник ТАСС уточнил, что причиной избиения стал бытовой конфликт. Инцидент случился в ночь на понедельник 21 декабря. Соловьев и двукратная чемпионка Европы по керлингу Анна Сидорова участвовали в торжественном вечере, посвященном 30-летию Федерации керлинга России. После чего пара в сопровождении своих друзей отправились в караоке-бар, расположенный в районе Новослободской. У входа в бар у Соловьева произошел конфликт с группой молодых людей.

В полицию были доставлены двое напавших на спортсмена. В свою очередь в пресс-службе СК сообщили, что председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил забрать из полиции материалы проверки по факту избиения олимпийского чемпиона по фигурному катанию 2014 года Соловьева.

Источник ТАСС также сообщил, что, по предварительной информации, на избивших фигуриста составлены административные протоколы по статье 20.1 КоАП ("Мелкое хулиганство"), которая предусматривает в том числе административный арест на срок до 15 суток.