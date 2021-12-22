МЧС продолжит поиски попавшего под лавину в Южной Осетии военного всю ночь

ЦХИНВАЛ, 22 декабря. /ТАСС/. Поиски пятого российского военнослужащего, который попал под лавину в Южной Осетии, будут продолжаться всю ночь, они осложняются тем, что на Транскаме идет снег, сообщил ТАСС замглавы МЧС Республики Южная Осетия Ацамаз Бестауты.

В результате схода лавины погибли двое российских военнослужащих. В больнице находятся еще двое военных, одного ищут на месте схода лавины.

"Поиски пятого военнослужащего продолжаются. Спасательные работы будут идти и всю ночь, пока его не найдут. На Транскаме идет снег, что также затрудняет поисковые работы", - сказал Бестауты.

По данным Минздрава страны, состояние двоих находящихся в больнице военнослужащих оценивается как средней тяжести, у них обморожение конечностей.

Во вторник вечером в пресс-службе Южного военного округа сообщили, что пятеро военнослужащих округа оказались под снежной лавиной на южной стороне портала Транскавказской магистрали в Южной Осетии.