В России с начала года в результате преступлений погибли 21,6 тыс. человек

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Более 21 тыс. человек погибли в России с начала года в результате преступлений. Об этом говорится в статистических материалах МВД о состоянии преступности за январь-ноябрь 2021 года, с которыми ознакомился ТАСС.

"В результате преступных посягательств погибло 21,6 тыс. человек, здоровью 30,1 тыс. человек причинен тяжкий вред. На сельскую местность приходится 37,4% погибших, на города и поселки городского типа - 68,0% лиц, здоровью которых причинен тяжкий вред", - говорится в материалах.

По данным МВД, четыре преступления из пяти (80,9%) регистрируются в городах и поселках городского типа - всего 1,5 млн, почти пятая часть (18,6%) - в сельской местности, где зарегистрировано 345,6 тыс. преступлений, что на 4,7% меньше, чем за январь-ноябрь 2020 года.

Всего в России с начала года зарегистрировано 1 853,1 тыс. преступлений, что на 2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Рост регистрируемых преступлений отмечен в 31 регионе России, снижение - в 54.