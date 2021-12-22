В МВД заявили, что большинство IT-преступлений в РФ совершаются с использованием интернета

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Более двух третей IT-преступлений за 11 месяцев текущего года в России совершены с помощью интернета, что на 25% больше аналогичного периода прошлого года. Об этом говорится в статистических материалах МВД РФ о состоянии преступности за январь - ноябрь 2021 года, с которыми ознакомился ТАСС.

"Более двух третей [преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации] cовершается с использованием сети Интернет, что на 25,3% больше аналогичного периода прошлого года, более трети - с помощью средств мобильной связи (на 2% больше, чем в 2020 году)", - говорится в материалах.

В МВД добавили, что более половины киберпреступлений относятся к категориям тяжких и особо тяжких. "Три четверти таких преступлений совершаются путем кражи или мошенничества, каждое десятое - с целью незаконного производства, сбыта или пересылки наркотических средств", - указывает статистика.

Всего за 11 месяцев в России зарегистрированы 494,1 тыс. IT-преступлений, что на 7,1% больше аналогичного периода прошлого года.