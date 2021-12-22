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Военно-транспортный самолет совершил экстренную посадку в Японии

Никто не пострадал

ТОКИО, 22 декабря. /ТАСС/. Военно-транспортный самолет C-130 Сил самообороны Японии в среду совершил экстренную посадку в аэропорту центрального города Нагоя. Об этом сообщил телеканал Nagoya TV.

Самолет с военной базы Комаки совершал тренировочный полет. В ходе него экипаж обнаружил неисправность одного из четырех двигателей.

В результате было принято решение посадить самолет в гражданском аэропорту. При экстренной посадке никто не пострадал. Инцидент привел к задержке вылета нескольких авиарейсов.

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