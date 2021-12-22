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Два человека погибли в ДТП с участием трех грузовиков в Москве

Один человек пострадал

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Два самосвала и контейнеровоз столкнулись на МКАД в столице, в результате водители двух машин погибли, водитель третьей получил серьезные травмы. Об этом сообщается в Telegram-канале Госавтоинспекции Москвы.

Авария произошла в среду в 05:05 на 29-м км МКАД. "Два самосвала передвигались в первой полосе движения от края проезжей части - один осуществлял буксировку другого. В какой-то момент водитель самосвала-тягача остановился, вышел на проезжую часть и находился возле задней части буксируемого самосвала. В этот момент в стоящие грузовики врезается контейнеровоз. Мужчина, находящийся на проезжей части, и водитель контейнеровоза погибли", - говорится в сообщении.

Водитель буксируемого контейнеровоза получил серьезные травмы, сейчас он в больнице.

Движение на указанном участке затруднено.

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